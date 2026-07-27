Tras fuertes lluvias: Transportes extiende vigencia de certificados de revisión técnica en Coquimbo y provincia del Huasco

El Ministerio de Transportes informó que extenderá el plazo para las revisiones técnicas en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco (Atacama), zonas donde rige estado de catástrofe debido a los sistemas frontales de la semana pasada.

La determinación es una medida de apoyo para las zonas afectadas por las intensas lluvias y la prórroga de las revisiones técnicas regirá para aquellas personas que debían cumplir con el trámite durante los meses de julio y agosto.

En esa línea, el procedimiento podrá ser aplazado hasta el 30 de septiembre, “como una ayuda en directo beneficio de las personas que se han visto afectadas por la emergencia climática”.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, comentó que se trata de una “medida concreta para apoyar a las personas afectadas por los fuertes temporales en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco”.

De esa manera, aplicará para las patentes terminadas en 4 y 5, que “debían realizar la reedición técnica en julio y agosto respectivamente, las cuales serán prorrogadas hasta el 30 de septiembre”.