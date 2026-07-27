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Meteorología emite alarma por heladas “intensas a extremas” en zonas de Los Lagos y Aysén: Mínimas podrían llegar a -19° C

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Meteorología emite alarma por heladas “intensas a extremas” en zonas de Los Lagos y Aysén: Mínimas podrían llegar a -19° C/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por heladas intensas a extremas en zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén.

La institución indicó que la condición sinóptica es de “alta presión fría” y que las bajas temperaturas ocurrirán entre la madrugada y la mañana del martes 28 de julio.

Las zonas afectadas serán:

  • Los Lagos: Patagonia subandina
  • Aysén: Patagonia subandina norte

A continuación, los valores estimados de temperaturas en grados Celsius:

Tabla Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

Tabla Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

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