Meteorología emite alarma por heladas “intensas a extremas” en zonas de Los Lagos y Aysén: Mínimas podrían llegar a -19° C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por heladas intensas a extremas en zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén.
La institución indicó que la condición sinóptica es de “alta presión fría” y que las bajas temperaturas ocurrirán entre la madrugada y la mañana del martes 28 de julio.
Las zonas afectadas serán:
- Los Lagos: Patagonia subandina
- Aysén: Patagonia subandina norte
A continuación, los valores estimados de temperaturas en grados Celsius:
🚨 #ALARMA AAA6/2026
❄️🥶 #HELADAS intensas a extremas
📍 En zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén
📅 Validez: Desde la madrugada y la mañana del martes 28 #julio.
⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades @Senapred y recuerda revisar el pronóstico y Alertas… pic.twitter.com/jT3UoEJRpU
— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 27, 2026
Lo más leído
- Tornados provocan caída de árboles y cortes de tránsito en Ñuble: MOP despliega equipos para despejar las rutas
- Gobierno descarta caída en el precio de los combustibles pese a baja global: "Es altamente probable una leve alza"
- Metro de Santiago cierra cinco estaciones por procedimiento de Bomberos
- Vuelve el Congreso bicameral a Perú: El partido de Keiko Fujimori se impone en el Senado, pero no en la Cámara
- Región de Ñuble: Crecida del río Itata obliga a evacuar siete sectores en Coelemu