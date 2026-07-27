Delegación de EE.UU. llegará a Chile en agosto para negociar exenciones al nuevo arancel del 12,5%

(EFE) – Una delegación de Estados Unidos llegará a Santiago en agosto para avanzar en negociaciones que buscan eximir a ciertas exportaciones chilenas del nuevo arancel del 12,5% impuesto la semana pasada por la Administración de Donald Trump. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, señaló que Chile ya cuenta con un 60% de productos excluidos y busca “impulsar la ampliación de esa figura”.

Cobre exento, otros productos en la mira

Washington justificó la medida en una investigación sobre esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso, y afecta también a países como Brasil, México, India, Japón y la Unión Europea. El cobre, principal exportación chilena hacia Estados Unidos, quedó eximido de la nueva tasa, pero el Gobierno busca extender esa exclusión a productos como salmones, frutas frescas y congeladas, vinos y derivados de la madera.

La delegación estadounidense estará encabezada por Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de la USTR. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, expresó su expectativa de que la negociación bilateral culmine con éxito.

Durante 2025, las exportaciones chilenas a Estados Unidos alcanzaron los 17.741 millones de dólares, de los cuales 9.412 millones correspondieron a productos mineros. El salmón chileno, cuyas exportaciones al mercado estadounidense superaron los 2.000 millones de dólares el año pasado, es defendido por el sector como un producto que no compite con la producción local de ese país.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura, su presidente, Patricio Walker, advirtió que el nuevo arancel representa “un duro golpe” para el sector agrícola, que además enfrenta mayores costos de producción y transporte producto del conflicto en Oriente Medio.