Tres tornados golpean distintas zonas de la Región de Ñuble tras llegada de nuevo sistema frontal

Durante la tarde de este lunes se reportó la formación de tres tornados en la Región de Ñuble, en medio del nuevo sistema frontal que ingresó al país.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmaron que las nubes con características tornádicas afectaron a las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen.

El director (s) de Senapred Ñuble, Cristián Matus, entregó recomendaciones para las personas que se vean afectadas por este fenómeno climático.

“Hacemos un llamado a la autoprevención y al autocuidado. Si observa la formación de nubes con características tornádicas o registra un tornado, busque inmediatamente un refugio en el nivel más bajo de la construcción donde se encuentre, en una habitación interior y lejos de las ventanas“, instruyó.

“Evite permanecer en espacios abiertos, cerca de árboles o cercanos a tendidos eléctricos, letreros o estructuras que puedan desprenderse por acción del viento“, añadió.

En ese sentido, reiteró el llamado a actuar “con calma, seguir las indicaciones de las autoridades en terreno y reportar cualquier situación de emergencia”.

En atención al desarrollo de nubes tornádicas, Cristian Matus director (s) entrega detalles y recomendaciones a la población. pic.twitter.com/egIThdFQDM — Senapred Ñuble (@SenapredNuble) July 27, 2026

#SENAPREDPreviene Ten presente estas señales que indican la ocurrencia de un #tornado o tromba: ➡ pronóstico de tormentas eléctricas ⛈, vientos 💨 y/o granizos ➡ una nube grande, obscura y rotante desprendiendo una forma de embudo 🌪 ➡ fuerte ruido (similar al sonido de un… pic.twitter.com/gOh7w4Xe9I — SENAPRED (@Senapred) July 27, 2026

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se ha confirmado que hay daños en infraestructura en las zonas afectadas y una persona lesionada.

El alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, informó que fue a las 14:00 horas cuando se reportó la ocurrencia de vientos tornádicos en el sector, los cuales produjeron “dos afecciones importantes en dos viviendas, sobre todo en la techumbre; se volaron algunos techos de estas dos viviendas y un auto resultó siniestrado al caerle árboles encima”.

Respecto a la persona herida, explicó que “hasta el momento no se sabe si fue una rama o parte del tendido eléctrico lo que la impactó, ya que a la hora que se generó este fenómeno iba circulando en bicicleta. Por lo cual ya fue trasladada por los equipos de urgencia al hospital de la comuna de El Carmen”.

“La verdad es que este fenómeno nunca se había presentado en nuestra comuna y, a raíz de esto, están desplegados equipos de bomberos, equipos municipales y particulares en el despeje del camino, porque se cayeron árboles en la vía que une el sector con la variante El Carmen“, añadió.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informaron que preliminarmente se clasificó el tornado que golpeó a Chillán Viejo en el sector de Bulnes como tornado EF-0, con un rango de viento de entre 105 y 137 km/h.

También informaron que actualmente se han reportado “daños leves”, como tejas caídas y “otras pequeñas piezas de los techos arrancadas, daños en canaletas y revestimientos, junto a ramas de árboles rotas y árboles de raíces poco profundas arrancados”.

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