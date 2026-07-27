Republicanos formalizan petición para eliminar el INDH y destinar sus recursos a seguridad

Las bancadas de diputados y senadores del Partido Republicano solicitaron formalmente al Gobierno eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y redistribuir sus recursos en políticas de seguridad pública.

La ofensiva surgió tras la visita de funcionarios del organismo en Los Ríos al detenido imputado por el homicidio del carabinero Marcos Cosme, actuación que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, acusó al INDH de mantener un “sesgo ideológico” contra Carabineros y afirmó que el episodio terminó por agotar la disposición de su colectividad a respaldar su continuidad.

“Esta es la gota que rebalsó el vaso. Pedimos formalmente la eliminación del INDH, porque no vamos a financiar con recursos de todos los chilenos a aquellos que se querellan contra los que dan sus vidas por cuidarnos”, sostuvo.

Proponen traspasar sus funciones al Ministerio de Justicia

La petición fue presentada junto con los diputados Sebastián Zamora y Valentina Becerra, quienes plantearon que las atribuciones del instituto podrían ser asumidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Becerra propuso que los recursos actualmente destinados al INDH sean redirigidos al fortalecimiento de la seguridad pública, mientras que Zamora calificó como insuficiente la explicación entregada por el organismo sobre la visita.

“Chile ya no puede seguir esperando que el INDH cambie su forma de actuar en contra de nuestras policías”, manifestó el parlamentario.

La polémica se originó luego de que la jefa regional del INDH en Los Ríos, Constanza Montt, confirmara que integrantes del organismo acudieron al Hospital Base de Valdivia para verificar las condiciones del imputado.

La diligencia se realizó mientras el funcionario policial permanecía internado en estado grave, lo que provocó críticas de parlamentarios y del propio presidente José Antonio Kast.

El mandatario cuestionó que existan instituciones que, a su juicio, concentran su atención en quienes infringen la ley y no en las víctimas ni en los funcionarios policiales afectados.

Pese a la solicitud republicana, el Ejecutivo trabaja en una reforma destinada a modernizar el funcionamiento del INDH, alternativa que se distancia de la eliminación planteada por Kast durante la campaña presidencial.

El anteproyecto elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos contempla modificaciones en la gobernanza del organismo, la composición de su Consejo, su presupuesto y su autonomía.

Desde el instituto han expresado su disposición a discutir cambios, aunque han advertido que estos no deberían reducir sus atribuciones ni debilitar su capacidad de fiscalización.

Su director, Yerko Ljubetic, sostuvo que una modernización puede resultar positiva siempre que no vuelva “inocua” la existencia de una institución que considera relevante para la democracia.