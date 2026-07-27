Camión militar choca contra una vivienda en Antilhue y deja tres personas lesionadas

Un camión militar chocó durante la mañana de este lunes contra una vivienda ubicada en el sector de Antilhue, comuna de Los Lagos, en la Región de Los Ríos.
El accidente dejó a tres personas lesionadas y provocó el despliegue de voluntarios de Bomberos de Antilhue y Los Lagos, además de otros equipos de emergencia.
El vehículo terminó contra uno de los costados del inmueble, causando daños visibles en su estructura.
Investigan las causas del accidente
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Antilhue, Natanael Albornoz, confirmó que la emergencia correspondió a un accidente protagonizado por un vehículo militar de gran tamaño.
Hasta el momento no se han informado las circunstancias que provocaron el choque ni el estado de salud de las personas afectadas.
Tampoco se ha precisado si los lesionados viajaban en el camión, se encontraban dentro de la vivienda o corresponden a ambos grupos.
🚨 #LosLagos Cuerpo de bomberos de Los Lagos trabaja en choque de vehículo militar contra vivienda en sector Antilhue. 3 lesionados.@reddeemergencia @RNE_Alpha_8 @biobio @cleivamoris @djgraff_German pic.twitter.com/qxuCgxmiZi
— Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) July 27, 2026
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