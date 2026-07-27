Violencia escolar: Menor apuñala a una estudiante en un colegio de La Granja

Durante la mañana de este lunes se registró un nuevo caso de violencia escolar en un establecimiento educacional de la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que una estudiante de la Escuela Islas de Chile, que se encontraba en una clase de Educación Física, se dirigió al baño.

“En ese instante es atacada por otra niña, quien también es parte del establecimiento educacional, con un arma cortante, produciéndole diversas heridas, por lo cual es auxiliada por personal de este establecimiento y trasladada al Hospital Padre Hurtado”, indicó.

Asimismo, precisó que la menor se encuentra fuera de riesgo vital y actualmente permanece en recuperación.

Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante complementó que los equipos investigadores se encuentran en el sitio del suceso realizando las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

“Estamos trabajando con la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, como también estamos realizando las intervenciones respectivas con la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, para brindar el apoyo necesario a las familias de la menor lesionada en este caso”, señaló.

En esa línea, aclaró que las alumnas que participaron en este hecho son menores de 14 años, por lo que no tienen la edad mínima para ser sujetas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

“Sin perjuicio de ello, de igual forma estamos realizando la investigación para determinar las motivaciones y el eventual contexto en que se produjo esta agresión al interior de este establecimiento educacional. Asimismo, es muy importante entregar el apoyo necesario a las víctimas que padecieron estas lamentables circunstancias”, agregó.

Comunicado del establecimiento educativo