Región de Ñuble: Crecida del río Itata obliga a evacuar siete sectores en Coelemu

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar siete sectores de la comuna de Coelemu por el aumento de caudal de un río, en la Región de Ñuble.

Desde el organismo explicaron que la orden de evacuación se debe a la crecida del río Itata, que puede significar un riesgo para las personas.

Asimismo, enfatizaron que se debe mantener la calma y “acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

También recordaron que es importante, durante la evacuación, considerar las necesidades de las mascotas.

Revisa las zonas llamadas a evacuar en Coelemu:

Magdalena

Mirador Itata

Meipo

Pangue

Dinamapu

Lompuya

Vegas de Itata