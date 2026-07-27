Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura: “La producción de alimentos está bien resguardada”

Luego de los fuertes sistemas frontales que causaron anegamientos, aluviones y otros estragos en la zona norte, una de las principales preocupaciones es la posible escasez y alzas de precios en frutas y hortalizas.

El principal impacto negativo del temporal no fue en las plantas mismas, sino en la infraestructura. Hubo daños en sistemas de regadío, canales, embalses y caminos, lo que dificulta el traslado y exportación de los alimentos.

Por ello, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en conversación con CNN Chile AM, responde ante la posible alza de precios en algunos productos y los efectos de esta emergencia climática en el sector agrícola.

“En definitiva, la producción de alimentos está bien resguardada, porque tuvimos una muy buena cosecha en la temporada de verano”, plantea Walker.

El presidente del gremio agrícola dice que “lo que se ha producido es una alteración en el abastecimiento de los mercados mayoristas y minoristas, en los feriantes, en los supermercados, porque se ha afectado la logística“.

Posible alza de precios

Respecto a un probable incremento del valor de estos alimentos, sostiene que “estas nuevas reservas de nieve, esta recarga de acuíferos y embalses, va a hacer posible que tengamos lluvia disponible para toda la temporada, también de primavera y verano, que es donde se produce la gran cantidad de alimentos”.

El exministro de Agricultura recuerda la importancia de cotizar estos precios: “Si algún producto en particular aumenta de precio, bueno, lo podemos sustituir. Por ejemplo, si no puede llegar un tomate de Arica (…), el llamado que hacemos es a refugiarse en otros productos”.

Ahora, el fenómeno de El Niño seguirá activo en gran parte del país, por lo que no se puede hacer una proyección de la subida de los costos en los próximos meses, y por ello, Walker señala que “tenemos anunciadas precipitaciones en los meses de septiembre, octubre, que son lluvias no bienvenidas porque muchos de los frutales están en floración, y las lluvias a destiempo”.

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