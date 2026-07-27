Brussels llega a tribunales: Empresa pide quiebra de sociedad que opera cadena de comida y acusa deuda de facturas por más de $200 millones

La multinacional suizo-belga Barry Callebaut ingresó una demanda de liquidación forzosa contra Chocolate Brussels SpA, operadora de la cadena Brussels Heart of Chocolate en Chile, ante el 26° Juzgado Civil de Santiago el pasado 17 de julio.

La acción judicial busca resolver el no pago de 10 facturas por insumos de cacao que ascienden a $219.768.536 más intereses devengados.

En el libelo presentado ante la justicia —y al que tuvo acceso CNN Chile— la empresa proveedora precisó que los compromisos financieros se encuentran vencidos.

A raíz de esta situación, solicitó al tribunal que, en caso de oposición por parte de la deudora, se proceda a la reorganización concursal de la firma.

Los montos adeudados corresponden a la adquisición de insumos como chocolate amargo y cacao en polvo procesado.