Temblor sacude a Valparaíso y Santiago durante la tarde de este lunes

Un temblor se sintió en la zona central de Chile, aproximadamente a las 13:18 horas de este lunes 27 de julio.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile registró una magnitud de 4,0 para el sismo.
Además, se detalló que fue localizado 14 kilómetros al suroeste de Quillota, en la Región de Valparaíso, y tuvo una profundidad de 59 kilómetros.
Hora Local: 2026/07/27 13:19:36, mag: 4.0, Lat: -32.98, Lon: -71.35, Prof: 59.24, Loc : 14.46 km al SO de Quillota
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 27, 2026
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