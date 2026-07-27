Cinco escaladores bosnios murien en el monte Elbrús tras una tormenta: Tres cuerpos no han sido recuperados

(CNN) – Una violenta tormenta azotó el monte Elbrús, en Rusia, y causando la muerte de cinco escaladores de Bosnia y Herzegovina.
Rescatistas lograron recuperar los cuerpos de dos víctimas, que se encontraban a 5.350 metros de altitud, pero tres cadáveres aún permanecen en la montaña debido al mal tiempo, según informó RIA Novosti.
El Ministerio de Emergencias de Rusia logró rescatar previamente a otros dos miembros de la expedición, quienes recibieron atención médica inmediata.
Las autoridades regionales confirmaron que los fallecidos residían en Zenica. El grupo incluía a una pareja casada y a una doctora del hospital local.
Operaciones de rescate complicadas por el clima extremo
El monte Elbrús se eleva a 5.642 metros y es conocido por sus cambios climáticos repentinos. Los fuertes vientos dificultaron las labores de búsqueda y obligaron a los equipos de rescate a suspender temporalmente la evacuación de los tres cuerpos restantes.
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