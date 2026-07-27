Tras el estreno de “La Odisea”: Tom Holland admite que promocionar algunas de sus películas anteriores fue incómodo

(CNN) – Tom Holland reveló que promocionar algunas de sus películas anteriores resultó incómodo, en contraste con la experiencia positiva que vive actualmente con sus dos más recientes producciones. En una entrevista en el podcast “Dish”, el actor comentó a los conductores Nick Grimshaw y Angela Hartnett que disfruta especialmente hacer prensa cuando se siente orgulloso del proyecto que promociona.

Una reflexión sobre la honestidad frente a los medios

Holland explicó que, en el pasado, enfrentó situaciones distintas: “He tenido experiencias antes cuando la gente dice: ‘¿Por qué deberías ver esta película?’ Y en el fondo de tu mente, piensas: ‘No deberías, porque es una mierda'”, señaló. El actor calificó este año como un momento especialmente significativo en su carrera, gracias a sus papeles protagónicos en “La Odisea” y en la nueva entrega de “Spider-Man”, programada para estrenarse en Estados Unidos el viernes.

Sobre este periodo, el actor lo describió como una “vuelta de honor” y expresó sentirse orgulloso de ambos proyectos. También destacó el aprendizaje obtenido al compartir jornadas de prensa junto a su compañera de reparto en “La Odisea”, Anne Hathaway, a quien calificó como una profesional.

En el plano personal, Holland confirmó públicamente su matrimonio con la actriz Zendaya, a quien se refirió como “mi esposa” durante la conversación. Ambos actores, cuya relación surgió tras coincidir en el rodaje de “Spider-Man: Homecoming” en 2017, reconocieron su vínculo sentimental en 2021.