Gobierno y gremios empresariales se reunieron para coordinar estrategia conjunta ante arancel de 12,5% de Estados Unidos

Autoridades del Gobierno se reunieron este lunes con gremios empresariales para abordar los aranceles impuestos por Estados Unidos a exportaciones chilenas. La instancia se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta donde llegaron representantes de la Sofofa, Salmón Chile y de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Cabe recordar que la administración de Donald Trump impuso un arancel de 12,5% a las exportaciones de algunos productos nacionales, siendo afectadas la industria del salmón, las uvas, el sector del vino y el sector forestal.

Tras la cita, el canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que hay una negociación pendiente: “Tenemos un tratado libre de comercio plenamente vigente con Estados Unidos y lo que vamos a hacer es sentarnos a negociar con Estados Unidos tanto el tema del problema de las tasas como también, en forma muy importante, los bienes que han sido excluidos de esta nueva realidad en la que llegamos a aproximadamente un 60% de los bienes excluidos hasta ahora”.

En esa línea, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, recalcó que el Gobierno está en un proceso de negociación que busca “excluir los productos estratégicos que exportamos a Estados Unidos y que están en ese 40% que quedaron con un arancel de 12,5%”.

“Es una negociación de a dos, por lo tanto, ya desde Chile hemos enviado cuál es la lista de productos y también con la información necesaria económica, porque estos productos son complementarios a la economía estadounidense y también cómo no afectan a la producción nacional de ese país”, añadió.

Una de las industrias más afectadas es la del salmón, cuyo gremio no descartó que pueda aumentar la tasa de desempleo en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde más del 80% de sus exportaciones tienen EE. UU. como destino.

Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa, valoró el espacio y aseveró que para los desafíos futuros se necesitará una “diplomacia empresarial activa, no solo para la negociación que viene en curso con el USTR (Departamento de Comercio de EE. UU.), sino también para cómo estamos abriéndonos a nuevos mercados”.

Y agregó que Chile “tiene productos de calidad, tenemos que diferenciarnos, somos una economía pequeña, pero que depende de este trabajo coordinado y por eso también valoramos que todos los gremios aquí presentes estemos disponibles para entregar argumentos, pero también elementos diferenciadores para estos próximos pasos que vamos a ver”.

En esa línea, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), planteó que el arancel de 12,5% es duro para el sector agrícola, que durante los últimos meses ha experimentado un incremento en los costos de producción.

“Han aumentado los costos de los fertilizantes, han aumentado los costos de los insumos, han aumentado los costos de la energía, han aumentado los costos de los fletes aéreos, marítimos y terrestres y este 12,5% nos hace menos competitivos“, sostuvo.

Asimismo, Patricio Melero, presidente de Salmón Chile, expresó que “es difícil hacer un cálculo exacto, pero si se aplica a la exportación de salmón a Estados Unidos, que el año pasado fue del orden de 2.600 millones de dólares, y le aplica 12,5%, estamos hablando ya de un impacto directo nada más que por ese factor de sobre 300 millones de dólares”.