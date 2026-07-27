Blue Express Copec amplía su cobertura nacional junto a CIS Express con nuevos puntos de atención para envíos

Para seguir fortaleciendo la cobertura de su red logística y acercar sus servicios a más personas a lo largo de Chile, Blue Express Copec anunció una alianza con CIS Express, red multiservicio de atención presencial y canales digitales que integra soluciones de envíos, pagos y servicios logísticos para personas, emprendedores y empresas, y que se convierte en el nuevo partner de la compañía, a través de una iniciativa que incorpora 25 nuevos puntos de atención distribuidos en distintas comunas del país.

Con esta incorporación, Blue Express Copec continúa ampliando su red de atención presencial, facilitando que personas y emprendedores puedan enviar y retirar encomiendas desde ubicaciones más cercanas y convenientes. Los nuevos puntos están ubicados en comunas como Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Santiago Centro, Maipú, Huechuraba, Las Condes, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt

Uno de los principales atributos de estos nuevos puntos es que ofrecen una experiencia de atención asistida. A diferencia de otros formatos de despacho más autogestionados, en las sucursales de CIS Express los clientes cuentan con el apoyo de un ejecutivo durante todo el proceso de envío, quien puede orientarlos en el ingreso de los datos, la selección del servicio y la resolución de dudas, entregando una experiencia más acompañada.

“En CIS Express estamos muy orgullosos de convertirnos en partner de Blue Express y contribuir a acercar sus servicios a más personas en todo Chile. Sabemos que muchos clientes valoran contar con apoyo al momento de realizar un envío, por lo que esta alianza nos permite ofrecer una atención cercana, personalizada y de calidad, facilitando todo el proceso desde que el cliente llega a la sucursal”, señaló Linda Ayala, Country Manager Chile de CIS Express.

Por su parte, Olivier Paccot, gerente general de Blue Express, destacó que esta alianza responde al compromiso de la compañía por seguir fortaleciendo su red de atención y entregar soluciones cada vez más accesibles para sus clientes.

“Nuestro propósito es acercar la logística a las personas, independiente de dónde se encuentren. La incorporación de CIS Express nos permite ampliar nuestra cobertura en distintas comunas del país y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa de atención asistida para quienes prefieren contar con apoyo durante todo el proceso de envío. De esta forma seguimos construyendo una red más cercana, conveniente y adaptada a las distintas necesidades de nuestros clientes”, afirmó.

La red contempla puntos de atención en ubicaciones estratégicas y cercanas a la vida cotidiana de las personas, como centros comerciales, malls y sectores de alto flujo, acercando soluciones logísticas a clientes, emprendedores y pequeñas empresas en todo el país, permitiendo procesos de retiro y devolución más simples y accesibles.