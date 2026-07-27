Ossandón pide restituir a exsubsecretario de Hacienda si contramuestra descarta consumo de drogas

La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón planteó que el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez debería ser reincorporado al mismo cargo si la contramuestra descarta el consumo de drogas detectado en su primer examen.

La también vicepresidenta de la Cámara respaldó así la posibilidad planteada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien sostuvo que el Gobierno tendría que reparar la situación si se comprueba que el resultado inicial fue erróneo.

“De salir negativo, tendría que volver incluso a su mismo puesto”, afirmó Ossandón en conversación con Radio Pauta.

“Esa persona igual está dañada”

La parlamentaria argumentó que una eventual reincorporación en otra función no sería suficiente para reparar el perjuicio provocado por el resultado del examen.

“Tienen que claramente devolverlo, yo diría no a otro lugar del Gobierno, sino al cargo que estaba, porque, en el caso de que al final fuese un falso positivo, esa persona igual está dañada”, señaló.

Ossandón advirtió que, aunque posteriormente se descarte el consumo de drogas, la primera información podría continuar afectando públicamente al exsubsecretario.

“¿Quiénes andan buscando después cuál fue el resultado? Tú quedaste como el que te drogaste”, agregó.

La diputada también manifestó reparos por la rapidez con que se produjo la salida de Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda.

A su juicio, el Ejecutivo debió apartarlo temporalmente de sus funciones y esperar el resultado de la contramuestra antes de adoptar una decisión definitiva.

“Es extraño tomar una decisión tan drástica en vez de ponerlo hacia el lado y esperar la contramuestra”, sostuvo.

Previamente, García Ruminot había señalado que, si se confirma que el primer examen entregó un resultado incorrecto, corresponde “hacer justicia” y volver a convocar a Rodríguez al Gobierno, aunque evitó asegurar que sería restituido en el mismo puesto.