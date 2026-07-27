Exseremi de Salud de Magallanes seguirá detenido hasta este martes por investigación de presunto delito sexual

La ampliación fue decretada hasta el martes 28 de julio, mientras la Fiscalía intenta establecer la dinámica de los hechos y completar peritajes pendientes.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió hasta este martes 28 de julio la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, quien es investigado por un presunto delito de índole sexual.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de control de detención, luego de que el Ministerio Público solicitara más tiempo para completar diligencias y peritajes antes de una eventual formalización.

“Nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica de cómo se produjeron estos hechos y algunos peritajes también se encuentran pendientes”, explicó la fiscal Johanna Irribarra.

La persecutora evitó precisar por ahora la calificación jurídica específica de los hechos y señaló que la investigación corresponde a un delito “de índole sexual”.

¿Qué se sabe de la denuncia?

Según los antecedentes preliminares, la denuncia fue presentada por una persona que había sido contratada para prestar servicios sexuales en el domicilio de la entonces autoridad regional.

La persona denunciante acusa que Barrientos le habría suministrado una sustancia sin su consentimiento y que, posteriormente, habría despertado y constatado una presunta agresión sexual.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del viernes y derivaron en una discusión al interior del inmueble, lo que motivó la llegada de Carabineros y la detención de la exautoridad.

Las circunstancias exactas del episodio y la eventual responsabilidad penal de Barrientos deberán ser determinadas durante la investigación.

Tras conocer la existencia de la investigación del Ministerio Público, el Ministerio de Salud solicitó la renuncia de Barrientos al cargo de secretario regional ministerial de Salud de Magallanes.

La cartera explicó que la decisión busca resguardar el funcionamiento de la institución y permitir que la indagatoria se desarrolle con independencia y transparencia.

El exseremi permanecerá detenido mientras se completan las diligencias ordenadas por la Fiscalía y se define si será formalizado durante la jornada del martes.