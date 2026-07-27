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Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras presencia de una persona en la vía

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro de Santiago informa cierre de estaciones en Línea 1 por presencia de una persona en la vía/Agencia Uno

Metro de Santiago informó el restablecimiento del servicio en Línea 1 tras el cierre de dos estaciones debido a la presencia de una persona en la vía.

A partir de las 9:35 horas de este lunes, Alcántara y El Golf se mantuvieron cerradas y sin detención de trenes. De esa manera, por cerca de dos horas el servicio estuvo disponible entre los tramos Los Dominicos-Escuela Militar y Tobalaba-San Pablo.

Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan paralelos a Línea 1 en bucle entre Tobalaba y Escuela Militar.

 

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