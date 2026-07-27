Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras presencia de una persona en la vía

Metro de Santiago informó el restablecimiento del servicio en Línea 1 tras el cierre de dos estaciones debido a la presencia de una persona en la vía.
A partir de las 9:35 horas de este lunes, Alcántara y El Golf se mantuvieron cerradas y sin detención de trenes. De esa manera, por cerca de dos horas el servicio estuvo disponible entre los tramos Los Dominicos-Escuela Militar y Tobalaba-San Pablo.
11:12 hrs. 🟢Se normaliza el servicio en #L1 https://t.co/dkbsltRmpl
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026
09:35 hrs. 🔴 Por persona en la vía, el servicio en #L1 solo se encuentra disponible desde Los Dominicos a Escuela Militar a y de San Pablo a Tobalaba.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026
Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan paralelos a Línea 1 en bucle entre Tobalaba y Escuela Militar.
🔴#AlertaMetro #L1
Servicio #L1 de @metrodesantiago solo está disponible de desde Los Dominicos a Escuela Militar a y de San Pablo a Tobalaba..
🔁🚍En superficie se activan buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en bucle entre Tobalaba y Escuela Militar. pic.twitter.com/lLwlWmojoj
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 27, 2026
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