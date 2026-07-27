Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras presencia de una persona en la vía

Metro de Santiago informó el restablecimiento del servicio en Línea 1 tras el cierre de dos estaciones debido a la presencia de una persona en la vía.

A partir de las 9:35 horas de este lunes, Alcántara y El Golf se mantuvieron cerradas y sin detención de trenes. De esa manera, por cerca de dos horas el servicio estuvo disponible entre los tramos Los Dominicos-Escuela Militar y Tobalaba-San Pablo.

09:35 hrs. 🔴 Por persona en la vía, el servicio en #L1 solo se encuentra disponible desde Los Dominicos a Escuela Militar a y de San Pablo a Tobalaba. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026

Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan paralelos a Línea 1 en bucle entre Tobalaba y Escuela Militar.