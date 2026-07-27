Presidente Kast se reúne con delegados regionales ante llegada de nuevo sistema frontal: “La emergencia no ha terminado”

Esta mañana el presidente José Antonio Kast encabezó una reunión telemática con los delegados regionales, en el marco del pronóstico de un nuevo sistema frontal en el país.

“La emergencia no se ha terminado. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo. Hoy nos reunimos con los delegados regionales para seguir coordinados“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo al portal Meteored, esta jornada las provincias de O’Higgins y Maule concentrarán la mayor cantidad de agua caída, con hasta 48 mm.

La emergencia no se ha terminado. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo. Hoy nos reunimos con los Delegados Regionales para seguir coordinados. #SeguimosAlertas pic.twitter.com/QUIuObwqdW — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 27, 2026

En tanto, Valparaíso acumulará 21 mm, mientras que San Antonio y Pichilemu recibirían alrededor de 20 mm.

Mientras que el martes las precipitaciones comenzarían a desplazarse hacia sectores de la zona central.

En el valle de Los Andes se esperan 18 mm de agua, mientras que en Chillán se proyectan 19 mm y en Constitución 11 mm.

En el caso de Santiago, el pronóstico muestra chubascos intermitentes con 10 mm de agua.