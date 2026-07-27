Revelan abrupto aumento de causas laborales en tribunales chilenos: Se triplicaron durante los últimos 5 años

Un informe del centro Libertad y Desarrollo elaborado con cifras del Observatorio Judicial reveló que las causas ingresadas a los juzgados laborales en Chile casi se triplicaron entre 2021 y 2025, elevándose de 35.450 a 112.083 expedientes.

Según lo informado por Diario Financiero, el fenómeno está liderado por las demandas por despido injustificado en un escenario económico marcado por una tasa de desempleo superior al 9% e informalidad sobre el 27%.

Las acciones legales por desvinculaciones indebidas aumentaron un 262% durante el quinquenio, sumando 64.287 ingresos que representan el 57,4% del volumen total de litigios.

Especialistas explican que este incremento responde tanto al impacto de recientes reformas normativas —entre ellas las 40 horas, la Ley Karin y el finiquito electrónico— como a la alta expectativa de los trabajadores de lograr incentivos económicos, dado que el 57% de las causas concluye en acuerdos entre las partes.