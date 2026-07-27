PDG cuestiona proyecto “Escucha tu corazón”: “Carece de sentido común y de humanidad”

La presidenta subrogante del Partido de la Gente, Denisse Catalán, cuestionó duramente el proyecto denominado “Escucha tu corazón”, iniciativa impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y republicanos que busca establecer como requisito que mujeres escuchen el latido fetal antes de acceder a un aborto bajo alguna de las tres causales.

En entrevista con CNN Chile Radio, Catalán afirmó que la propuesta aborda situaciones especialmente complejas para las mujeres y sus familias, por lo que no debería plantearse como una obligación legal.

“De partida es un proyecto que carece de sentido común y de humanidad”, sostuvo.

“No se le puede obligar a una persona por medio de una ley”

La dirigenta del PDG explicó que las tres causales contemplan escenarios difíciles, por lo que escuchar el latido fetal podría ser una decisión personal, pero no una exigencia impuesta por ley.

“Las tres causales son instancias muy difíciles para una mujer, son muy difíciles incluso a nivel familiar”, señaló.

En esa línea, Catalán planteó que puede haber casos en que una mujer decida escuchar los latidos como parte de su propio proceso, pero insistió en que aquello debe quedar dentro del ámbito de la libertad individual.

“Yo creo que la mujer debe decidir si esto va a ser mejor o peor para ella, y que sea una opción”, afirmó.

Luego agregó: “Aquí no se le puede obligar a una persona por medio de una ley, impulsada sobre todo por un desconocimiento enorme”.

#CNNChileRadio | Denisse Catalán, presidente del PDG, sobre proyecto “Escucha tu Corazón”: “Es un proyecto que carece de sentido común y humanidad”. pic.twitter.com/n2lqAjU0GO — CNN Chile (@CNNChile) July 27, 2026

Consultada sobre si la bancada del Partido de la Gente votaría en contra de la iniciativa en caso de avanzar en su tramitación, Catalán sostuvo que esa definición corresponde a los diputados, aunque dejó clara su posición crítica.

“Es una decisión que tienen que tomar los diputados, sin embargo también es algo que se ha comentado”, dijo.

La presidenta subrogante del PDG afirmó que el partido debe enfocarse en las demandas prioritarias de la ciudadanía y no en iniciativas que, a su juicio, puedan profundizar el dolor de quienes enfrentan este tipo de situaciones.

“Nosotros estamos en favor de las necesidades más urgentes de la gente, no en generar dolores y en generar procesos que no corresponden y que son sumamente dañinos”, sostuvo.