Cambio de mando: Presidente Kast viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori

Este lunes el presidente José Antonio Kast viajará hasta Perú para participar de la ceremonia de cambio de mando, donde Keiko Fujimori asumirá como la nueva presidenta de dicho país.

El mandatario viajará durante la tarde desde el Grupo 10 de la FACh para participar en la instancia, que se realizará este martes 28 de julio y marcará el inicio del mandato de Fujimori hasta 2031, sucediendo al presidente interino José María Balcázar.

Cabe recordar que las elecciones presidenciales en el país vecino estuvieron marcadas por una extensa contienda electoral ante su contrincante, Roberto Sánchez.

La segunda vuelta entre ambos fue el 7 de junio y los resultados se conocieron 22 días después, con Fujimori quedando en primer lugar con una diferencia de 49.641 votos.

Con el escrutinio completado al 100% por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, la hija del expresidente Alberto Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 respaldos.

Según consignó Emol, asistirá junto a Kast el expresidente Eduardo Frei, quien fue invitado por la Cancillería peruana.

También está previsto que asistan los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Paraguay, Santiago Peña; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Uruguay, Yamandú Orsi.