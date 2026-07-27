Nuevo sistema frontal llega a Santiago: lluvias tendrán su mayor intensidad durante esta tarde

Un nuevo sistema frontal comenzó a dejar precipitaciones este lunes en la Región Metropolitana, con lluvias que aumentarán de intensidad durante la tarde y se extenderán hasta el martes.

El periodo de mayor intensidad se concentraría durante la tarde de este lunes, cuando los chubascos avanzarían hacia distintos sectores de Santiago y podrían convertirse temporalmente en lluvia más persistente.

Para esta jornada se esperan entre 10 y 15 milímetros de agua caída, mientras que el martes podrían registrarse montos inferiores a 10 milímetros.

¿A qué hora será el peak de la lluvia en Santiago?

Las primeras precipitaciones se registraron durante la madrugada y la mañana, principalmente en comunas del sector surponiente de la capital.

Sin embargo, la lluvia debería intensificarse durante la tarde y luego volver a presentarse en forma de chubascos durante la noche.

Los mayores montos se concentrarían en sectores del surponiente, la precordillera y la cordillera de la Región Metropolitana.

Además, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas durante la noche, especialmente en comunas del sur y poniente de la región.

El paso del frente también estará acompañado por viento. En los sectores del valle, las ráfagas podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

En la cordillera, en tanto, se proyectan rachas considerablemente más intensas, que podrían fluctuar entre los 70 y 80 kilómetros por hora.

¿Hasta cuándo lloverá en Santiago?

Las precipitaciones continuarán durante la madrugada y la mañana del martes 28 de julio, aunque con una intensidad menor que la esperada para este lunes.

Durante la tarde del martes, las lluvias comenzarían a declinar y las últimas gotas caerían hacia la noche.

La jornada estará marcada por un ambiente frío y húmedo, con una temperatura máxima cercana a los 12 °C.

Para el miércoles ya no se esperan precipitaciones, aunque se proyecta un descenso de las temperaturas mínimas durante la madrugada.