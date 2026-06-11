Taylor Swift ingresa en el Salón de la Fama de Compositores y se convierte en la segunda persona más joven en recibir el reconocimiento 

(EFE)- La estrella del pop Taylor Swift ingresará este jueves en el Salón de la Fama de los Compositores durante una gala en Nueva York en la que se reconocerán algunos de sus éxitos como ‘Love Story’ o ‘Blank Space’.

La cantante de 36 años se convierte así en la segunda persona más joven en recibir este reconocimiento, superada solo por Stevie Wonder, que tenía 32, y entrando en una lista de artistas de la que también forman parte Bob Dylan, Mariah Carey, Pharrell Williams o Paul Simon.

La carrera musical de Swift se remonta a 2006, cuando lanzó su primer sencillo ‘Tim McGraw’, parte de su álbum debut, y desde entonces ha publicado un total de doce discos, siendo el último ‘The Life of a Showgirl’ (2025).

A lo largo de su trayectoria ha ganado 14 premios Grammy y se ha erigido como la primera y única persona en hacerse con el gramófono a Mejor Álbum del Año cuatro veces: en 2024 con ‘Midnights’; en 2021 con ‘Folklore’; en 2016 con ‘1989’ y en 2010 con ‘Fearless’.

Su faceta de compositora ha sido aclamada tanto por la crítica como por sus seguidores, los ‘swifties’, y la letra de las canciones de su tercer álbum de estudio, ‘Speak Now’, están escritas únicamente por ella.

La cantante homenajeó a su carrera artística en 2023 y 2024 con ‘The Eras Tour’, una gira mundial en la que interpretó muchos de sus temas y con la que recaudó más de 2.000 millones de dólares con la venta de entradas.

Ya en 2010, se convirtió en la ganadora más joven del premio Hal David del Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés), otorgado a artistas que el comité jurado considera grandes promesas.

Con su entrada al SHOF, Swift puede aspirar al máximo premio de la institución, el Johnny Mercer, dedicado a “un compositor o compositores que han establecido un historial de obras creativas sobresalientes”.

‘All Too Well’ y ‘Blank Space’, canciones “clave” de la artista

En la gala de hoy, que se celebra en el lujoso hotel Marriott Marquis, en Manhattan, se destacarán varias canciones “clave” de Swift: ‘All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)’, ‘Blank Space’, ‘Anti-Hero’, ‘Love Story’ y ‘The Last Great American Dynasty’.

Junto a Swift, se unirán hoy a este Salón de la Fama Walter Afanasieff, compositor de ‘All I Want For Christmas Is You’; Terry Britten y Graham Lyle, creadores de ‘What’s Love Got To Do With It’, y Gene Simmons y Paul Stanley, de la banda KISS.

También se reconocerá a Kenny Loggins, conocido por el tema ‘Footloose’; Alanis Morissette, con canciones como ‘You Oughta Know’, y a Christopher ‘Tricky’ Stewart, creador de los éxitos ‘Umbrella’, interpretado por Rihanna, y ‘Single Ladies’, por Beyoncé.

“La selección de este año no solo presenta canciones emblemáticas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros. Estos compositores han tenido un profundo impacto en las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo”, apunta en un comunicado el presidente de SHOF, Nile Rodgers.

El evento contará además con la presencia y actuaciones de otros artistas como Dallas Austin, Sombr, Madison Cunningham, Brandi Carlile o Billy Corgan.