Presidente Boric responde tras retiro de visas a funcionarios: “Es una medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que no tiene justificación”

El mandatario también descartó tajantemente que "haya algún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica, tal como se afirma en el comunicado (emitido por Estados Unidos)".

La tarde de este viernes, el presidente Gabriel Boric se refirió a la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas de tres funcionarios de gobierno chilenos.

El mandatario partió refiriéndose a la acusación de “realizar actividades que socavan la seguridad regional”, asegurando que el Gobierno “jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”.

Detalló que el canciller Alberto Van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, a Cancillería para “pedirle explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación“, continuó.

“Nosotros como Ejecutivo, y espero que todos como país, nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena y pueden tener certeza de que nuestro Gobierno, y no me cabe ninguna duda de que el futuro también, siempre antepondremos los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas, por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país“, agregó.

En esta línea, el jefe de Estado afirmó que tampoco aceptan “imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile. Nosotros siempre tomamos todos los resguardos, analizamos siempre todas las alternativas en conformidad con la ley chilena y con el derecho internacional”.

“Puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya algún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado. El canciller, después de la reunión (con el embajador de Estados Unidos en Chile), se referirá más en detalle a esto”, cerró Boric desde Rapa Nui.

¿Qué dijeron desde Estados Unidos?

En una declaración de prensa firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se indicó que “Estados Unidos está comprometido a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”.

“Tomamos medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, proporcionaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio“, añadieron.

Apuntaron a que “estas personas y sus familiares directos serán, por lo general, inelegibles para ingresar a los EE. UU., y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada”, destacando que “estas acciones reafirman el compromiso del Presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de EE.UU. en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio”.