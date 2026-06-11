Paulina Vodanovic (PS) afirma que existe un “vicio de legalidad” en los embargos a deudores del CAE: “Nadie puede ser privado de la integralidad de sus remuneraciones”

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó en CNN Prime la controversia que han generado los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República (TGR).

En ese contexto, la senadora sostuvo que la TGR tiene facultades en esta materia. Sin embargo, explicó que decidió presentar un proyecto de ley porque, a su juicio, existe un “vacío” normativo. La iniciativa busca esclarecer el alcance de las normas utilizadas para el cobro de estas deudas, las que, según plantea, debiesen ajustarse a las reglas generales del ordenamiento jurídico y resguardar la protección que la legislación nacional establece sobre las remuneraciones de los trabajadores.

“La Tesorería tiene ciertas facultades más amplias. Es distinto de la cobranza de un crédito, porque el CAE es un crédito que tiene normas distintas y que, entre paréntesis, quienes debieron haber cobrado estos créditos fueron los bancos en su momento, y no haber sido por la vía fácil que era cobrarle al Estado sin exigirles a los deudores directamente”, afirmó.

En esa línea, agregó que las compañías sí ingresaron las demandas correspondientes, pero no las tramitaron, lo que derivó en que el Estado terminara pagando las deudas.

Desde su perspectiva, existe un “vicio de legalidad”, ya que “hay normas protectoras de las remuneraciones. Nadie puede ser privado de la integralidad de sus remuneraciones, de manera tal que cuando a alguien se le deposita su sueldo y le sacan todo el sueldo, eso va contra las normas protectoras, puesto que existen límites que establece la ley”.

Por ello, aclaró que es partidaria de que se realicen los cobros, pero conforme a la normativa legal vigente. Además, adelantó en conversación con Mónica Rincón que habría que “analizar” un proyecto de refinanciamiento, puesto que “a veces es imposible” cumplir con las exigencias actuales, debido a que el monto del pie requerido es muy alto.

#CNNPrime | Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, por vacío de cuentas de deudores del CAE: “Si hay que formular una propuesta de refinanciamiento, lo estamos estudiando”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/nH0fqlyKYb — CNN Chile (@CNNChile) June 12, 2026

En cuanto al actual del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, respecto a esta materia, manifestó que: “El ministro dice que no está para ser simpática, nadie quiere lo que sea, pero sí tiene que empatizar con las necesidades de los chilenos”.

#CNNPrime | Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, por dichos de Quiroz sobre carreras: “Le hago un llamado al ministro que no deje entregado todo al libre mercado”@tv_monica

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Por otro lado, respecto del debate que se ha generado en torno a si la promesa de condonación del CAE realizada por Gabriel Boric durante su campaña presidencial habría influido en que algunas personas dejaran de pagar el crédito, la senadora descartó que esa sea una explicación.

“Si creyeron que era mejor esperar una condonación y no pagar, no es un problema del Gobierno“, sostuvo.