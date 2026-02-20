A pesar que los funcionarios no fueron individializados, el gobierno de Estados Unidos señaló que estás personas y sus familiares serán "ineligibles" para ingresar al país norteamericano.

A través de su página oficial de Gobierno, Estados Unidos anunció la revocación de las visas de tres funcionarios de gobierno chilenos.

En una declaración de prensa firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se indicó que “Estados Unidos está comprometido a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”.

“Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, proporcionaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio“, se añadió en el comunicado.

Del mismo modo, apuntaron a que “estas personas y sus familiares directos serán, por lo general, inelegibles para ingresar a los Estados Unidos, y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada”.

A su vez, destacaron que “estas acciones reafirman el compromiso del Presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio”.

Finalmente, realizó una crítica al goEn su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas finales del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la administración entrante de Kast.

Continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la protección y la seguridad de nuestra región.