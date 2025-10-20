Vandalizan histórico carro NS-74 del Metro de Santiago: Investigan costosos daños en Museo Ferroviario de Quinta Normal

El museo informó el cierre temporal del coche mientras se realizan reparaciones.

El 10 de octubre, en el marco de la celebración de los 50 años del Metro de Santiago, se exhibió en el Museo Ferroviario de Quinta Normal el histórico carro NS-74, restaurado y adaptado con accesibilidad universal como parte de su colección patrimonial. Sin embargo, a pocas horas de su inauguración, desconocidos vandalizaron el vagón con grafitis.

Pese a encontrarse al interior del Parque Quinta Normal, que cuenta con cierre perimetral, y dentro del propio Museo Ferroviario, que posee un segundo nivel de seguridad, los autores del hecho lograron ingresar y rayar el vagón en varios de sus costados.

A través de su cuenta de Instagram, el museo informó que el carro NS-74 fue retirado temporalmente de las visitas al público debido a “trabajos de reparación y mejora”. Sin embargo, no hizo referencia directa a los rayados, señalando únicamente que la suspensión se debía a “ajustes y optimización de la escalera de acceso para ofrecer una experiencia más segura y cómoda”.

“El coche NS-74 del Metro de Santiago, que se encuentra en nuestro museo, estará cerrado temporalmente por trabajos de reparación y mejora. Se están realizando ajustes y una optimización en la escalera de acceso para ofrecer una experiencia más segura y cómoda a todos nuestros visitantes”, indicó la institución.

Historial de daño patrimonial

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al hecho en conversación con El Mercurio, afirmando que no se trata de la primera vez que el vagón es atacado. Según señaló, ya había sido vandalizado el mismo día de su instalación.

“Fue vandalizado la misma noche en que se instaló. El carro fue pintado de inmediato y ya fue vandalizado en una segunda ocasión”, afirmó el jefe comunal.

El rayado de monumentos históricos no es un hecho aislado en la comuna de Santiago. El Museo Nacional de Bellas Artes ha sido víctima de ataques similares y recientemente la Fuente Alemana, reinaugurada tras un proceso de restauración, también sufrió daños vandálicos, generando preocupación por la protección del patrimonio urbano.