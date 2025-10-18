Fuente Alemana del Parque Forestal amanece con grafitis tras su reinauguración

El monumento histórico, que recién había sido restaurado tras seis años de trabajo, apareció con consignas como "ni perdón ni olvido" y "A.C.A.B".

La Fuente Alemana del Parque Forestal amaneció este sábado con múltiples grafitis, apenas un día después de su reinauguración oficial.

El monumento, que el viernes había sido entregado formalmente por el Metro de Santiago al municipio tras una completa restauración, presentaba consignas como “ni perdón ni olvido” y “A.C.A.B” en su estructura.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que el emblemático monumento sufre actos vandálicos. La fuente ya había sido dañada durante el estallido social de 2019, lo que motivó su cierre y el extenso proceso de restauración que se prolongó por seis años.

Estas son algunas de las reacciones que la bandalización provocó en redes sociales: