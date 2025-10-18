País fuente alemana

Fuente Alemana del Parque Forestal amanece con grafitis tras su reinauguración

Por CNN Chile

18.10.2025 / 15:06

{alt}

El monumento histórico, que recién había sido restaurado tras seis años de trabajo, apareció con consignas como "ni perdón ni olvido" y "A.C.A.B".

La Fuente Alemana del Parque Forestal amaneció este sábado con múltiples grafitis, apenas un día después de su reinauguración oficial.

El monumento, que el viernes había sido entregado formalmente por el Metro de Santiago al municipio tras una completa restauración, presentaba consignas como “ni perdón ni olvido” y “A.C.A.B” en su estructura.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que el emblemático monumento sufre actos vandálicos. La fuente ya había sido dañada durante el estallido social de 2019, lo que motivó su cierre y el extenso proceso de restauración que se prolongó por seis años.

Estas son algunas de las reacciones que la bandalización provocó en redes sociales:

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

Deportes Ranking de selecciones de la FIFA: España desplazó a Argentina en el primer lugar
Muertos por la ofensiva israelí en Gaza superan los 68.000
Franja electoral: Defensoría de la Niñez, Servel y CNTV llaman a los comandos a respetar los derechos de niños y adolescentes
Limache vs Cobresal: ¿A qué hora y por dónde ver el partido en vivo?
Fuente Alemana del Parque Forestal amanece con grafitis tras su reinauguración
Maduro anuncia que se completó el plan de defensa en toda Venezuela ante la “amenaza” de Estados Unidos