El histórico carro NS74 del Metro llegó al Museo Ferroviario: “Representa el punto de partida de nuestra historia”

El NS74 va más allá de su valor técnico, y es que también es un ícono cultural. Protagonizó momentos icónicos que son recordados hasta el día de hoy: desde la portada del disco Pateando Piedras de Los Prisioneros hasta la fotografía del cantante de Soda Stereo, Gustavo Cerati, en los años 90.

En el marco de los 50 años de funcionamiento del Metro de Santiago, uno de los trenes más emblemáticos comenzará un nuevo recorrido.

El clásico carro NS74 fue refaccionado y adaptado con accesibilidad universal para luego ser entregado oficialmente al Museo Ferroviario de Quinta Normal, donde permanecerá como parte de la colección patrimonial.

El vagón podrá ser recorrido por dentro, “permitiendo a los visitantes conocer de cerca sus piezas originales y su diseño ingenieril”, señaló la empresa.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, destacó que el tren “representa el punto de partida de nuestra historia. Al preservarlo, honramos a quienes construyeron Metro y acercamos su legado a las nuevas generaciones”.

La restauración del coche implicó el “desarme total de su interior, nueva pintura, reparación de asientos, restauración de cabina y bastidores, y modernización eléctrica —un trabajo valorado en más de 600 UF que devuelve al NS74 su esplendor original”.

Esta iniciativa, además, se llevó a cabo tras una alianza entre Metro de Santiago y la Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología (CORPDICYT), responsable del Museo Ferroviario.

La llegada del carro NS74 al Museo “amplía la muestra histórica del recinto, integrando por primera vez un tren subterráneo a una colección que hasta ahora se centraba en los ferrocarriles de superficie”.