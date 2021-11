La ex carta presidencial de la DC calificó a José Antonio Kast como un "riesgo" de caer en una ola de violencia y dijo que su decisión pasa por "la estabilidad de nuestro país". Además, pidió a su sector "no hacerse esperar" en el respaldo del candidato de Apruebo Dignidad. "No queremos revivir lo que ocurrió el año 2017", enfatizó en un emplazamiento al FA.