Tras las pasadas elecciones generales, la Democracia Cristiana (DC) se quedó sin su opción presidencial, Yasna Provoste, y solo logró hacerse con el poder de dos puestos senatoriales y ocho escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese contexto, la falange deberá definir sus posturas de cara a la segunda vuelta.

El ex presidente de la DC Ignacio Walker manifestó en CNN Chile que lo que ocurrió en los comicios “fue un triunfo de los extremos” y se refirió a la primera mayoría nacional, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), como un candidato que “pertenece al club de Donald Trump y Jair Bolsonaro”.

Sobre la misma, aludió al otro vencedor, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), como una candidatura en la que predomina un “pacto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio con su lógica refundacional”.

En cuanto al apoyo que podría recibir el diputado oriundo de Magallanes, Walker enfatizó en que no tendría complejos en votar por él, sin embargo, aclaró que su problema “no es con él (…) sino con su coalición, con este Partido Comunista, no el que me tocó conocer hace diez años, y un FA que le ha quitado el piso permanentemente“.

“El problema con Gabriel Boric no es él, es una coalición, que es la que lo apoya, que contiene el germen de la ingobernabilidad“, explicó, y en simultáneo recordó cuando Paula Narváez dijo que “el Partido Comunista y el Frente Amplio no son garantía de gobernabilidad”.

Pese a la distancia que explica el ex dirigente de la falange con el abanderado de Apruebo Dignidad, esbozó que desde su partido tienen “dos grandes acuerdos y una definición pendiente”, que son; primero, “no votar por ningún motivo por José Antonio Kast“, por lo que no darán libertad de acción; y segundo, “la DC va a ser un partido de oposición”.

“Es muy importante que la DC (…) tiene que abrir la posibilidad de votar por Boric o votar en blanco por un mínimo de realismo porque hay mucha gente que no quiere votar por esa coalición”, complementó.

Al cierre, Walker advirtió la necesidad de abogar por temas de orden y seguridad y valoró la reunión entre Boric y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. “Ese tipo de gestos, de señales, que se requieren”, puntualizó mientras cuestionó “a qué punto esta coalición no le va a ser ingobernable a Gabriel Boric”.