Los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, parlamentarias y de CORES provocaron un sinnúmero de reacciones, especialmente dentro del ambiente político, debido a la nueva conformación de una parte importante del Congreso, así como el estrecho margen de diferencia entre los dos presidenciables que pasaron a segunda vuelta, José Antonio Kast (27,91%) y Gabriel Boric (25,83%).

Por eso, CNN Chile conversó con el actual diputado DC y recién electo senador por la región de Coquimbo, Matías Walker, para conocer la visión de los resultados desde la vereda del Nuevo Pacto Social, pacto que el pasado domingo estuvo marcado por la derrota de Yasna Provoste.

“Solo tengo palabras de agradecimiento hacia Yasna Provoste, la verdad es que ella nunca buscó esta candidatura presidencial, sino que surgió espontáneamente de las encuestas de opinión pública, particularmente por el rol que jugó desde la presidencia del Senado”, indicó al respecto Walker.

Sin embargo, recordó que “lamentablemente hubo actos de deslealtad evidente, sobre todo por parte de Paula Narváez, quien nunca hizo un gesto público de apoyo a Provoste, a pesar de fue Narváez que la emplazó públicamente a tener una consulta ciudadana”, añadiendo que “ella pierde y, lejos de ponerse detrás de quien ganó la primaria, pero hoy no se demoró ni dos minutos en entregarle un apoyo más explícito a Gabriel Boric”.

“Evidentemente no es un buen resultado”, manifestó sobre el 11,61% que dejó en quinto lugar a la candidata. “Estos son tiempos de polarización, de extremos, donde el electorado tiende a votar por posiciones más marcadas de derecha o izquierda“, sostuvo Walker, destacando que “dicen que la moderación no vende en estos tiempos, pero el electorado moderado va a ser clave en la segunda vuelta“.

Específicamente sobre Apruebo Dignidad y Gabriel Boric, el electo senador afirmó que “él tendrá que hacer un esfuerzo muy grande por hablarle a los ciudadanos más allá de los militantes” y puntualizó que la dificultad estaría “cuando el Partido Comunista le responde a través de un tweet al líder de su coalición y lo contradice, cuando dice que va a rodear la Convención Constitucional dese la calle, o cuando dice que va a ‘clausurar el Senado”.

Ese último momento, de hecho, fue protagonizado por quien será su colega en la Cámara Alta, Daniel Núñez (PC) que salió electo con primera mayoría. “Vaya paradoja”, respondió Walker.

Por eso, al ser consultado sobre la posibilidad de que la Democracia Cristiana apoye a Boric a menos de un mes de la segunda vuelta, Walker señaló que él no era parte de la directiva y que pronto tendrían una reunión para acordar la postura oficial del partido, por tanto, no podía señalar una decisión al respecto. No obstante, habló de manera personal, dejando en claro que en ningún caso votaría por José Antonio Kast: “Mi opinión es que debiéramos ser una oposición constructiva frente a un eventual gobierno de Boric“.