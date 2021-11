La jornada del domingo se llevó a cabo un nuevo proceso eleccionario en el país, donde la ciudadanía determinó en las urnas que los candidatos presidenciales Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Partido Republicano) disputarán el balotaje el próximo 19 de diciembre.

Con miras a dicha segunda vuelta es que el ex aspirante a La Moneda Franco Parisi (PDG) -tercera mayoría- anunció la realización de una consulta entre sus militantes para definir a quién entregarán el apoyo.

El anuncio lo realizó el propio Parisi a través de una transmisión en vivo vía Youtube, donde detalló que se tratará de una consulta telemática.

“Con respecto a qué va a pasar, democracia digital”, dijo el ex presidenciable.

“Vamos a hacer la consulta que corresponde, ojalá invitando a ambos candidatos para que nos cuenten su misión. No es un debate ni un examen, pero que le cuenten a la comunidad del Partido de la Gente qué es lo que están pensando y así nosotros en forma colectiva, tomar una decisión”, explicó .

Asimismo, añadió que “el PDG va a decidir democráticamente quién es el próximo presidente de Chile”.

“La idea es poder llevar una votación, sería dentro de la primera quincena de diciembre, donde la gente tome la decisión y esa va a ser la decisión del partido. La gente elige, como siempre ha sido”, adelantó Luis Moreno, presidente del partido.

En esa línea, manifestó que “la directiva no va a tomar una decisión de qué hacer. Acá nosotros a la gente no la tenemos en cajita, no somos igual que todos los partidos políticos”.

“Acá se respeta la democracia y se respeta la decisión de la gente”, concluyó.