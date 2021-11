La campaña para la segunda vuelta del 19 de diciembre ya empezó, y tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric ya han hecho llamados al resto de las candidaturas para que sumen a sus proyectos.

Esta mañana, en el Matinal de CHV, el abanderado de Apruebo Dignidad trató de ser más claro en su discurso, para abarcar un electorado más amplio que el del pasado domingo. “Vamos a tener fronteras ordenadas y una migración regular. Condeno la violencia, el que viole la ley lo vamos a meter preso, no puede haber espacio a dudas, y si no hemos dio lo suficientemente claro, pido disculpas”, sostuvo.

Por su parte, la apuesta del Frente Social Cristiano hizo un llamado a que sumarán las ideas de todas las candidaturas. “Nuestro programa no está escrito en piedra. Si hay cosas que se pueden mejorar, podemos rescatar de todos los proyectos, como el de Ignacio Briones, Mario Desbordes, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, e incluso otros candidatos, también podemos tener puntos en común“, afirmó.

Para el analista de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, la carta de Apruebo Dignidad “no debe mirar a la izquierda, si a la izquierda no hay más votos. Ni en la derecha, entonces debe pensar en el resto de la ciudadanía y en el resto de las fuerzas políticas”.

A su vez, el académico de la Escuela de Gobierno UC, Diego Díaz, aclaró que el diputado “perdió la oportunidad de ser mucho más claro, incluso abrir con ‘compañeros y compañeras’ fue confuso”.

En la elección pasada solo participó cerca del 47% del padrón electoral, donde 7,1 millones de personas no se involucraron del proceso. Además, 3,2 millones de personas no votó a favor de ninguno de las cartas que pasó a la segunda vuelta.

De este último grupo, lo más incógnito serán para donde se sumarán los 900 mil votos que recibió el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, aunque los expertos creen que estarán más cerca de Kast que de Boric.

“Podría favorecer a Kast es que el votante de Parisi que él tiene un discurso anti política. Y hay muchos puntos del discurso de Kast que tiene una retórica anti política, como los llamados apitutados”, aseguró Díaz.

Por su parte, Duval señaló que “no me cabe duda que algunos podrán tener alguna simpatía por alguna idea de Kast, como migración. Pero eso no quiere decir que vayan a votar por Kast, porque puede que no vayan a votar”.