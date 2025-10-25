ME-O y denuncia que presentará contra Fiscalía por Caso SQM: “Queremos saber quién movió esto”

El candidato presidencial independiente afirmó que con la denuncia que presentará este lunes en contra del Ministerio Público espera dilucidar "quién permitió que durante más de una década se malgastaran recursos públicos para destruir una carrera política”.

El miércoles 22 de octubre pasado se dio a conocer el fallo del Caso SQM, que luego de casi 11 años dejó absueltos a los últimos ocho imputados en la causa. Entre ellos, Pablo Longueira, Patricio Contesse y Marco Enríquez-Ominami.

Y si bien el detalle del fallo se conocerá en agosto de 2026 por decisión del tribunal, la absolución de los ocho imputados restantes ha sido recibido como un fracaso para la Fiscalía, más allá de que la propia persecutora del caso, Claudia Perivancich, evitó calificarlo como tal, sino más bien como “una decepción”, con críticas a las acciones realizadas tanto por parte del Servicio de Impuestos Internos como por parte de las defensas del caso, a quienes acusó de ejercer “maniobras dilatorias”.

Tras este resultado, ME-O, ahora candidato presidencial independiente, anunció que este lunes 27 de octubre interpone una denuncia administrativa y penal en contra del Ministerio Público con el fin de “esclarecer quién digitó la persecución” en su contra.

Lee también: Carlos Gajardo, exfiscal: “Cuando fuimos a incautar a SQM la contabilidad, ¿quién nos recibió? Luis Hermosilla”

“Los fiscales de la República buscan la verdad, y yo quiero la verdad de los fiscales”, señaló, apuntando a que el Estado gastó $5.000 millones en perseguirlo, cifra que, según dijo, equivale “a un CESFAM o 100 viviendas sociales”. “Es la mayor cantidad de dinero invertido en perseguir a un liderazgo político en la historia de Chile. Hicieron un daño irreparable a mi reputación y a mi derecho a competir”, sostuvo.

Asímismo, Enríquez-Ominami criticó las imputaciones en su contra considerando que “frente a iguales hechos actuaron distinto” en el Ministerio Público. “Con Piñera, Bachelet o Frei actuaron de otra forma. ¿Por qué conmigo no? Esto no fue un accidente: 28 fiscales seguidos empujaron causas sin fundamento”, dijo el candidato presidencial.

“Queremos saber quién movió esto, quién permitió que durante más de una década se malgastaran recursos públicos para destruir una carrera política”, agregó ME-O.