Partido inaugural del Mundial 2026: A qué hora es y dónde verlo gratis en Chile

La espera llega a su fin. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El encuentro se disputará en el histórico Estadio Azteca, en Ciudad de México, recinto que se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

El duelo corresponde al Grupo A, zona que también integran Chequia y Corea del Sur.

¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

El compromiso marcará el inicio oficial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En televisión abierta, el duelo entre México y Sudáfrica será transmitido por Chilevisión.

En televisión de pago, el encuentro podrá verse a través de DSports.

Además, el partido estará disponible vía streaming en Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DGO y Amazon Prime Video.