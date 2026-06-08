Ñuble: Seremi de Salud emite alerta alimentaria regional por presencia de listeria en arrollado de huaso

La Seremi de Salud de Ñuble emitió una alerta alimentaria regional por la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en arrollado de huaso de la marca “Los Andes de Chillán”.

La detección se dio en el marco del programa regional de vigilancia microbiológica de alimentos y, luego de confirmado el resultado, la entidad llevó a cabo una fiscalización en el recinto donde se elabora el producto.

El alimento es “Arrollado huaso con ají laminado 300 gramos” y corresponde a una partida que tiene el 30 de mayo de 2026 como fecha de elaboración y el 19 de junio de 2026 como fecha de vencimiento.

La Autoridad Sanitaria aconsejó a la población “abstenerse de consumir el producto en caso de mantenerlo en sus hogares”.

¿Qué es la listeria?

El seremi de Salud, Jorge Carrillo Villalobos, explicó que “la Listeria monocytogenes es una bacteria que puede encontrarse en el medio ambiente y contaminar diversos alimentos. Aunque cualquier persona puede verse afectada, el riesgo de desarrollar cuadros graves es mayor en personas mayores, embarazadas, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados”.

Los síntomas pueden incluir fiebre, vómitos, diarrea y malestar general.

En casos más graves, la infección “puede evolucionar hacia cuadros de septicemia o meningitis. En mujeres embarazadas, además, puede provocar complicaciones durante la gestación y afectar gravemente al recién nacido”.

De esa manera, la Seremi llamó a las personas que hayan consumido el producto y que presenten síntomas compatibles con listeriosis a consultar en el recinto médico más cercano e informar sobre el consumo del producto afectado.