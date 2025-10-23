“No se hizo justicia”: Fiscal Perivancich (Caso SQM) habló de “acciones erráticas” del SII y que el tribunal se equivocó en conclusiones

La fiscal regional de Valparaíso afirmó que si bien el resultado absolutorio ha sido "una gran decepción", no lo ve como un fracaso del Ministerio Público, detallando sus cuestionamientos a las conclusiones del tribunal además de calificar como "maniobras dilatorias" las acciones que realizaron las defensas.

El miércoles se puso fin a uno de los casos de financiamiento irregular de la política más emblemáticos de la historia del país: el Caso SQM. En el fallo el tribunal determinó la absolución definitiva de los ocho últimos imputados por el caso, entre ellos, Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longueira y Patricio Contesse.

El resultado ha sido visto como un fracaso del Ministerio Público, ya que tras casi 11 años se dilató un caso que en lo probatorio parecía reflejar claramente que sí se cometieron los delitos de financiamiento ilegal y de cohecho. Y finalmente todos fueron absueltos.

Sobre esto habló en CNN Prime la fiscal regional de Valparaíso y quien estuvo a cargo de la investigación, Claudia Perivancich, quien aseguró que el tribunal, a lo menos, estuvo equivocado en sus conclusiones y por sobre todo al afirmar que no se logró acreditar que hubo boletas ideológicamente falsas.