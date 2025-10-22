Remezón en el Caso SQM: Tribunal absuelve a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y al resto de acusados

El fallo se da a conocer tras más de una década de investigación sobre eventuales financiamientos irregulares de campañas políticas.

Este miércoles, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer el fallo por el denominado Caso SQM, en el que se investigaban eventuales delitos asociados al financiamiento irregular de la política.

En este contexto, el tribunal absolvió a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y al resto de los acusados, Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivieso y Cristián Warner, después de cerca de tres años de juicio oral.

Además, estimó que existió una vulneración por parte del Ministerio Público a las garantías de los acusados.

La lectura de la sentencia quedó fijada para agosto de 2026.

Cabe recordar que el caso inició en 2015 de una derivación del Caso Penta y alcanzó nombre significativos de la política, quienes fueron sindicados por financiamiento irregular de campañas políticas.

