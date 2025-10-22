País caso sqm

Remezón en el Caso SQM: Tribunal absuelve a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y al resto de acusados

Por CNN Chile

22.10.2025 / 12:32

{alt}

El fallo se da a conocer tras más de una década de investigación sobre eventuales financiamientos irregulares de campañas políticas.

Este miércoles, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer el fallo por el denominado Caso SQM, en el que se investigaban eventuales delitos asociados al financiamiento irregular de la política.

En este contexto, el tribunal absolvió a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y al resto de los acusados, Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivieso y Cristián Warner, después de cerca de tres años de juicio oral.

Además, estimó que existió una vulneración por parte del Ministerio Público a las garantías de los acusados.

La lectura de la sentencia quedó fijada para agosto de 2026.

Cabe recordar que el caso inició en 2015 de una derivación del Caso Penta y alcanzó nombre significativos de la política, quienes fueron sindicados por financiamiento irregular de campañas políticas.

Sigue la transmisión aquí

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

Servicios Vacaciones Tercera Edad: ¿Cómo acceder a uno de los más de 6 mil cupos disponibles?
Remezón en el Caso SQM: Tribunal absuelve a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y al resto de acusados
Teatro Municipal de Santiago anuncia nueva venta masiva de vestuario: Precios parten desde los $3 mil
Metro de Santiago lanza concurso de fotografía: ¿Cómo participar?
Pareja chilena fue hallada muerta en Tacna: Mujer estaba desaparecida desde 2020 y hombre tenía orden de captura
Lanzan campaña "Chile Vota Informado 2025": Vocales de mesa, voto obligatorio, multas y más