Carlos Gajardo, exfiscal: “Cuando fuimos a incautar a SQM la contabilidad, ¿quién nos recibió? Luis Hermosilla”

El exfiscal que lideró las primeras indagatorias del Caso SQM recordó un particular hecho de cuando realizaban las indagatorias en 2015, sobre todo a la luz de lo que hoy conocemos como el Caso Audio.

El abogado y exfiscal Carlos Gajardo habló en CNN Prime sobre el resultado que tuvo el bullado Caso SQM, cuyo fallo dado a conocer esta jornada significó la absolución de los ocho imputados, entre ellos Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira.

En el diálogo con Mónica Rincón el abogado fue repasando los distintos argumentos que entregó el tribunal, entre los que estaba lo extenso de la investigación (11 años) y las discrepancias de criterios entre los distintos involucrados.

Reiterando sus críticas a lo que hizo el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, Gajardo aseguró que este resultado ha significado la mayor derrota para el Ministerio Público en los 25 años desde la reforma procesal penal, dada la magnitud de lo ocurrido.

Entre los hechos que recapituló durante la entrevista, el exjefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente recordó un momento particular: “Cuando nosotros fuimos a incautar a SQM la contabilidad de la empresa en marzo del 2015, ¿sabe qué abogado nos recibió en la puerta? Luis Hermosilla“.

La mención del abogado cobra sentido sobre todo ante el más reciente caso de corrupción, precisamente denominado “Caso Hermosilla”, una arista más del Caso Audio.