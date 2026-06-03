Exdirector de la Dipres enfatiza que se superará el límite de deuda pública: “Lo vamos a pasar, no veo cómo no traspasar ese 45%”

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto para elevar el límite de endeudamiento de Chile en US$ 6.200 millones para este año, en el marco de una actualización de las cifras fiscales que reveló inconsistencias en los cálculos de la administración anterior.

El exdirector de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Matías Acevedo, conversó en Agenda Económica PM de CNN Chile y señaló que la medida no responde a una decisión discrecional del Ejecutivo, sino a una necesidad concreta.

“Esto no es una opción que tiene el gobierno. Esto es una necesidad en el sentido de que el presupuesto 2026 para este año está desfinanciado”, afirmó.

Acevedo atribuyó el problema principalmente a las proyecciones de ingresos fiscales excesivamente optimistas que se utilizaron durante la discusión presupuestaria del año pasado, situación que el Consejo Fiscal Autónomo, varios especialistas y agencias de clasificación de riesgo advirtieron oportunamente, pero que la administración anterior mantuvo sin modificar.

A eso se sumaron gastos no considerados en el presupuesto, como el reajuste del sector público y otros ítems observados durante la tramitación.

Sin el aumento del límite: “No se podrían pagar pensiones ni la PGU”

Según el exdirector, tanto el Consejo Fiscal Autónomo como varios especialistas y agencias de clasificación de riesgo advirtieron oportunamente sobre esa situación, pero la administración anterior mantuvo las cifras sin modificarlas.

A eso se sumaron gastos que no habían sido considerados en el presupuesto, como el reajuste del sector público y otros ítems que también fueron observados durante la tramitación.

Según Acevedo, las consecuencias de no actuar serían de una gravedad inmediata. Sin el aumento del límite de endeudamiento, el Estado no podría financiar beneficios sociales.

“No se podrían pagar pensiones, la PGU, subvenciones escolares y otras cosas que sabemos que son indispensables para el buen funcionamiento del sector público”, aseveró.

En ese sentido, el académico fue enfático al señalar que el Gobierno actual no tiene alternativa, debe hacerse cargo del financiamiento que el presupuesto requiere.

Chile sobrepasará el 45% del PIB en deuda antes de 2027

Asimismo, fue categórico respecto al límite prudente de deuda del 45% del PIB. A su juicio, Chile lo sobrepasará antes de 2027 con total seguridad, descartando cualquier escenario en que eso pueda evitarse con las cifras que se han conocido en la última semana.

“El límite del 45% lo vamos a pasar. No tengo ninguna duda de aquello. No veo cómo el mismo gobierno está proyectando eso. Vamos a sobrepasar el límite prudente de deuda del 45% del PIB de aquí al año 2027, con total seguridad”, enfatizó.

En esa línea, recordó que la proyección de deuda que dejó la administración anterior ya presentaba inconsistencias graves.

Entre la aprobación del presupuesto 2026 y el último informe publicado por ese gobierno, el déficit proyectado al 2030 aumentó en US$ 13.000 millones, pero la deuda solo crecía en US$ 4.000 millones, sin que quedara claro de dónde saldrían los US$ 10.000 millones restantes.

La tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional

El Proyecto de Reconstrucción Nacional, actualmente en tramitación en el Senado, agrega una presión adicional al escenario fiscal. Acevedo estimó que su impacto podría traducirse en entre US$ 500 y US$ 600 millones adicionales en pago de intereses respecto a lo proyectado hace solo una semana.

Aunque reconoció que la iniciativa apunta a un mayor crecimiento en el largo plazo, advirtió que ese horizonte es demasiado extenso dado el nivel de deuda que ya enfrenta el país, y que los últimos siete u ocho años han demostrado que Chile está permanentemente expuesto a choques externos e internos que pueden descarrilar cualquier proyección.

Acevedo planteó que la megareforma deberá ajustarse durante su tramitación en el Senado, moderando las medidas que generan mayor déficit en el corto plazo o incorporando fuentes de ingreso adicionales que compensen el impacto fiscal inicial.

En su opinión, el proyecto no saldrá del Congreso tal como fue ingresado, y esa moderación será la que finalmente le permita al Gobierno comprometerse con una trayectoria fiscal creíble ante el mercado y los organismos internacionales.

En cuanto al decreto de política fiscal que el Gobierno dará a conocer la próxima semana, Acevedo anticipó que tendrá corta duración, ya que por razones legales no podrá incorporar el efecto del proyecto de reconstrucción mientras este no esté aprobado.

A su juicio, el decreto verdaderamente relevante será el que se publique una vez que la iniciativa salga del Congreso: “El decreto que vamos a conocer la próxima semana va a ser un decreto que va a tener muy corta duración, que va a ser sin el proyecto de ley y, por lo tanto, no nos va a indicar exactamente cuáles son las intenciones respecto a la consolidación fiscal”.

Déficit estructural de 1,5% del PIB hacia el 2030

Como meta realista para el cierre del actual gobierno, el académico consideró alcanzable reducir el déficit estructural desde los 3,7 puntos del PIB actuales hasta en torno a 1 o 1,5 puntos del PIB, dependiendo de cómo quede finalmente redactado el proyecto de reconstrucción.

“Pensar en terminar con un balance fiscal en torno a 1,5 puntos del PIB me parece una meta exigente, alcanzable. Ojalá menos, pero eso va a tener mucho que ver con cómo va a salir este proyecto de reconstrucción del Congreso”, concluyó.