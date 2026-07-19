Sistema frontal deja 4 fallecidos, 14 lesionados y más de 16 mil personas aisladas

Un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a distintas regiones del país informó cuatro personas fallecidas, 14 lesionadas y una persona desaparecida.

La actualización fue entregada durante la mañana de este domingo por el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

Según las cifras consolidadas por el organismo, hasta el momento se registran 1.652 personas damnificadas, 1.519 albergadas y 16.607 personas aisladas producto de las consecuencias del evento meteorológico.

El balance también actualizó el estado de las viviendas afectadas por las lluvias, anegamientos, crecidas y otros eventos asociados al sistema frontal.

De acuerdo con Senapred, hay 21 viviendas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 con daño menor y otras 1.429 que permanecen en evaluación.

Gobierno reporta “noche bastante más tranquila”

El subsecretario Pávez señaló que la última noche fue “bastante más tranquila” en materia de precipitaciones y emergencias.

Sin embargo, llamó a mantener la precaución, especialmente en la provincia de Huasco, donde se espera que las lluvias se intensifiquen durante este domingo.

En esa zona, explicó que las labores están enfocadas en despejar la Ruta C-46, entre Vallenar y Alto del Carmen.

En la Región de Coquimbo, que se mantiene con alerta roja y suspensión de clases, el Gobierno informó que llegará un hospital modular del Ejército a Ovalle.

Según detalló Pávez, la medida responde a los intensos daños registrados en cinco de los siete pabellones del recinto asistencial de la zona.

La autoridad también informó que se mantienen con alerta roja la provincia de Huasco; la comuna de Tierra Amarilla, en Atacama; toda la Región de Coquimbo; Valparaíso Continental; las comunas de Cauquenes y Parral, en el Maule; y María Pinto, en la Región Metropolitana.

Respecto del suministro eléctrico, Pávez indicó que la zona más afectada es la Región de Valparaíso, con 111.842 clientes sin servicio.

El subsecretario confirmó además que se realizará la evacuación preventiva de cerca de 50 personas que viven en el campamento Ribera Río Mapocho 2.

La medida se adoptó ante la crecida del estero Til Til. Las personas evacuadas serán trasladadas hasta el liceo polivalente de la comuna.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir la información oficial, evitar desplazamientos innecesarios y no exponerse a zonas de riesgo mientras continúen las condiciones asociadas al sistema frontal.