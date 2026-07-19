Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco por paso de sistema frontal

A través de un comunicado, el Centro Zonal de Meteorología Marina emitió un aviso de Marejadas que afectará a gran parte de la costa de la zona central y norte chico del país. Este evento está asociado al sistema frontal que se aproxima estos días para la zona centro del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento atravesará el borde costero entre las localidades de Huasco (Región de Atacama) y el Golfo de Arauco (Región del Biobío) y estará presente el martes 21 y el miércoles 22 de julio.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que: “Debido a un intenso sistema frontal que afectará el sector central del país, esperamos marejadas con dirección del noroeste a contar del martes 21 de julio en nuestro litoral, afectando desde Huasco hasta Golfo de Arauco, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección”.

¿A qué hora comenzarán las marejadas?

El Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que el oleaje generará fuertes rompientes en aquellas bahías que se encuentren abiertas hacia el noroeste.

Asimismo, la autoridad precisó los horarios donde el oleaje alcanzará su mayor intensidad, coincidiendo con las horas de alta marea:

Pleamar primaria: Se registrará durante la madrugada, específicamente entre las 03:00 y las 05:00 horas .

Pleamar secundaria: Ocurrirá durante la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Ante el peligro de desbordes o accidentes, la institución hizo un llamado al autocuidado y a actuar con máxima prudencia. Se solicita evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar mientras dure el evento y suspender toda actividad náutica o deportiva que no cuente con autorización.