Condenan a cadena perpetua en EE.UU. a Ismael “el Mayo” Zambada por tráfico de cocaína

(CNN Español – CNN Chile) — Ismael “el Mayo” Zambada, exlíder del violento cártel de Sinaloa, fue condenado este lunes a cadena perpetua en Estados Unidos. La sentencia llega luego de un acuerdo con la fiscalía alcanzado el año pasado en el que admitió haber traficado millones de kilos de cocaína durante décadas.

Zambada fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal, poniendo fin a una de las persecuciones judiciales contra cárteles más significativas desde la condena de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

El cofundador del Cártel de Sinaloa, de 76 años, se declaró culpable el año pasado, evitando una posible pena de muerte. Hoy, el juez dijo que una condena a cadena perpetua era, en esencia, obligatoria según la ley.

Antes de conocer su destino, Zambada se dirigió al tribunal y aceptó la responsabilidad por sus crímenes. Se disculpó con las innumerables personas y familias afectadas por sus acciones y dijo que no se declaraba culpable para ocultar lo que había hecho, sino porque sabía que estaba mal.

Instó a los jóvenes a no seguir el camino que él tomó, diciendo: “Elijan un camino diferente. No hay futuro en la violencia. Solo lleva a la cárcel y a la muerte”. También agregó: “La violencia debe terminar en México y en otros lugares. Se están perdiendo demasiadas vidas. Nadie gana”.

En una conferencia de prensa tras la sentencia, el abogado de Zamada dijo que su defendido “quería asumir su responsabilidad”.

“Si este caso deja alguna enseñanza, es esta: no hay ganadores en el narcotráfico. Este destruye vidas, desintegra familias y, en última instancia, conduce a la cárcel, a la violencia o a la muerte. El señor Zambada espera que los jóvenes vean este caso como una advertencia, y no como algo digno de admiración”, añadió.

El juez también reveló que expedientes médicos sellados muestran que Zambada está experimentando un deterioro de las capacidades cognitivas y otras condiciones médicas potencialmente progresivas. Aunque los fiscales argumentaron que puede recibir atención médica dentro del sistema federal de prisiones, el juez dijo que la Oficina de Prisiones debe considerar cuidadosamente su estado de salud al decidir dónde cumplirá su condena.

Con esto, uno de los narcotraficantes más poderosos y escurridizos del mundo pasará el resto de su vida tras las rejas.

Norma Galeana colaboró con este reporte