Senapred decreta alerta roja para comunas de Valparaíso ante crecida del río Aconcagua

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para cuatro comunas de la Región de Valparaíso.

A través de redes sociales, el organismo sostuvo que canceló la alerta amarilla que emitió inicialmente para las comunas y elevó a alerta roja la medida debido a la crecida del río Aconcagua.

“De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Puente Colmo indica un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”, explicaron.

Es por ello que se declaró alerta roja para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, la cual estará vigente “a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Enfatizaron que con la declaración de esta medida “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

La alerta roja se da horas después de que Senapred, a través de la mensajería SAE, llamara a los habitantes de las comunas a evitar acercarse al sector de Puente Colmo por el aumento del caudal del río, que podría desbordarse.