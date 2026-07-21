Senapred pide evacuar sector en Huasco por activación de quebrada Camilo Henríquez

Senapred solicitó a la población la evacuación de la Villa San Pedro en la comuna de Huasco (Región de Atacama), debido a la activación de la quebrada Camilo Henríquez, en medio del sistema frontal que afecta la zona norte del país.

“Solicitamos EVACUAR Villa San Pedro, en la comuna de Huasco, Región de Atacama”, informó la institución.

Para reforzar la evacuación, se activó mensajería SAE.

“Recuerda mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, indicó Senapred.