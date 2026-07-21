Ñuble: Autoridades llaman a agricultores a adoptar medidas preventivas ante llegada de nuevo sistema frontal

La Seremi de Agricultura y los servicios del agro han reforzado el monitoreo de las condiciones meteorológicas pronosticadas para la Región del Ñuble.

Además, hicieron un llamado a los agricultores a adoptar medidas preventivas para resguardar personas, animales, infraestructura y sistemas productivos previo al sistema frontal previsto para los próximos días.

Según el pronóstico, las condiciones climáticas “podrían generar afectaciones en sectores sensibles, especialmente en áreas con crecidas de cauces, dificultades de acceso a predios rurales y ráfagas de viento”.

En ese sentido, el seremi de Agricultura de Ñuble, Juan Luis Enríquez, recalcó la importancia de la coordinación preventiva entre instituciones y productores, con el fin de disminuir los efectos derivados de las precipitaciones.

“Convocamos a todos los servicios del agro a una nueva sesión de la Comisión Asesora Regional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres Agropecuarios, donde analizamos los efectos de este sistema frontal y las proyecciones climáticas presentadas por INIA, con el objetivo de anticipar eventuales riesgos para el sector silvoagropecuario”, dijo.

Y añadió que “hasta ahora se han reportado algunos casos de voladura de cubiertas plásticas en invernaderos y afectaciones puntuales por inundación de cultivos, asociadas al bloqueo de la desembocadura de un estero”.

Enríquez también llamó a los productores a mantener los canales y sistemas de drenaje despejados, además de “resguardar su infraestructura y trasladar a los animales a sectores seguros, alejados de cauces y zonas con riesgo de anegamiento. También es importante destacar que estas precipitaciones contribuyen a reducir el déficit hídrico que afecta a nuestra región, por lo que debemos enfrentarlas con responsabilidad, prevención y coordinación”.