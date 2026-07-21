FNE pide a la Corte Suprema mantener multa de $2.400 millones a la matriz de Oxxo: Fue sancionada por entrega de información falsa

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Tercera Sala de la Corte Suprema que rechazara el recurso presentado por la matriz de Oxxo, Cadena Comercial Andina SpA (CCA), para ratificar la multa superior a $2.400 millones dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la entrega de información falsa al notificar la compra de Ok Market en 2021.

Durante los alegatos ante el máximo tribunal, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, explicó que la empresa aseguró haber cumplido la ley pese a omitir al menos 60 documentos requeridos.

Según lo informado por el organismo en un comunicado, esta conducta entorpeció los plazos legales de evaluación e implicó un mayor gasto de fondos públicos para investigar datos que la compañía mantenía en su poder y no aportó.

El proceso contra CCA comenzó en diciembre de 2022 tras una investigación sobre la concentración del sector.

En el marco de este caso, la firma ya había alcanzado un acuerdo en julio de 2023 para pagar $380 millones, luego de reconocer que incumplió las medidas de mitigación fijadas en los contratos de arrendamiento de sus locales.