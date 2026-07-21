Apple Music anunia que subirá los precios de sus suscripciones por primera vez desde 2022 debido al aumento de costes de licencia

Apple Music aplicará un aumento generalizado en las tarifas de suscripción con efecto inmediato. La empresa atribuye el movimiento al “aumento de los costes de licencia”, según un comunicado oficial. Se trata del primer ajuste de precios que la plataforma realiza desde octubre de 2022.

En Estados Unidos, el plan individual subirá de $10.99 a $11.99 al mes. El plan familiar registrará el incremento más significativo: pasará de $16.99 a $19.99. El plan de estudiantes aumentará un dólar, de $5.99 a $6.99 mensuales

Competencia y regulación frente a la música generada por IA

El ajuste de Apple Music se suma a una tendencia sectorial. Según reportó NME, A finales de 2025, Spotify elevó sus suscripciones premium individuales en diferentes países.

Paralelamente, Apple Music implementó nuevas funciones de transparencia sobre contenido generado con inteligencia artificial. A principios de este año, la plataforma confirmó que el etiquetado de música creada con IA pasó de ser opcional a obligatorio para sellos y distribuidores al subir nuevo material.

El cambio respondió a un estudio que reveló que el 97% de las personas no distingue la música real de la generada por IA. Cifras de 2024 advirtieron que los profesionales de la música perderían una cuarta parte de sus ingresos por este fenómeno en los siguientes cuatro años.

Deezer, por su parte, desmonetizó el 85% de las pistas generadas por IA en su plataforma tras detectar que el 28% de su contenido pertenecía a esta categoría. Bandcamp optó por una postura más radical y prohibió todas las pistas creadas por IA, reservándose el derecho de eliminar cualquier música bajo sospecha.